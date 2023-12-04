В Воронежской области фура протаранила колонну Росгвардии: есть пострадавшие

В Воронежской области сегодня, 4 декабря, фура врезалась в колонну Росгвардии. В результате инцидента пострадали пять солдат, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации пропагандистского канала, ДТП произошло в Бобровском районе на трассе М4 "Дон". Водитель якобы не учел погодные условия, превысил скорость и влетел в колонну Росгвардии, которая состояла из трех автобусов, трех "Уралов" и двух машин сопровождения.

"Погиб один человек - пассажир фуры. Кроме него пострадал водитель грузовика и 5 росгвардейцев" , - уточняют пропагандисты.

В то же время, по информации канала, всех пострадавших с травмами различной степени доставили в Бобровскую районную больницу.

Ликвидация росгвардейцев в Украине

Напомним, бойцы Росгвардии принимают участие в захватнической войне против Украины.

В частности, 23 июня стало известно, что наши военные ударили по базе росгвардейцев, которая находилась во временно оккупированном Геническе Херсонской области.

Также 28 августа движение сопротивления взорвало в Энергодаре Запорожской области казарму, в которой находилась росгвардейцы-кадыровцы.