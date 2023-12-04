СМИ: Спецслужбы РФ планировали помешать вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

Россия планировала организовать операции с целью помешать Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс. Москва для этого готовила кампанию с подстрекательством к демонстрациям в этих странах, а также другие акции, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает финское издание Yle.

В распоряжение журналистов попал секретный отчет разведки, в котором описаны планы российских спецслужб организовать кампании преследований под предлогом демонстраций перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО.

"План раскрывается в записке, подготовленной офицером российской разведки, которая была первоначально передана Центру журналистских расследований "Досье"" , - говорится в публикации.

Как указывается в планах, последовавшие за сожжением Корана в Швеции насильственные демонстрации усилили страх перед исламом в странах Европейского союза. В документе говорится о приказе к дальнейшему нагнетанию такого напряжения.

Спецслужбы РФ таким образом намеревались усилить "трение" между Турцией и европейскими странами и НАТО.

Правоохранители подтвердили, что знали о планах российской спецслужбы подстрекать демонстрации и в Финляндии.

Стоит отметить, что в документах, попавших в распоряжение журналистов Yle, нет признаков того, что такие планы в Финляндии России действительно удалось реализовать.

В плане российских спецслужб перечисляются способы для организации кампаний преследования. Среди них, в частности:

запланированные в крупных городах Европы демонстрации, которые высмеивают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана;

одним из методов является нанесение максимального количества граффити и надписей на стенах против ислама и Эрдогана в известных местах в ЕС;

широчайшее распространение кадров демонстраций в социальных сетях;

проведение запланированных демонстраций, что указано в обнародованных материалах российской разведки.

Помимо документа о планах, журналисты получили отчет о проделанной операции. В нем точно задокументирована российская кампания преследований, которая прошла в центре Парижа в марте 2023 года. Тогда в городе были организованы демонстрации против ислама и Турции.

Информация о планах России сливалась в Центр журналистских расследований "Досье" порционно: в конце прошлого года и весной 2023-го.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

В мае 2022 года Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31 членом НАТО в апреле 2023 года. Вступление Швеции затягивается из-за позиции Турции и Венгрии, хотя ранее Стокгольм планировал вступать в Североатлантический альянс вместе с Финляндией.

Ранее Будапешт заявлял, что не будет мешать Швеции, как только Анкара отважится подписать ратификацию. При этом в Турции утверждают, что Стокгольм должен предпринять больше шагов, чтобы "подавить" Рабочую партию Курдистана, которую Евросоюз и США также считают террористической группировкой. Однако в Швеции заявляли, что уже сделали все необходимое для вступления в НАТО.

23 октября президент Турции Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО для его рассмотрения в турецком парламенте. По данным СМИ, правящая партия Турции может отложить голосование за вступление Швеции в НАТО до конца года.