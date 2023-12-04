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ВСУ подтвердили, что атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске

ВСУ подтвердили, что атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске
Фото: president.gov.ua

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что нанесли удар 3 декабря по нефте-смазочным складам в Луганске, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях.

"Вчера 3 декабря 2023 года Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска".

Предыстория:

  • В понедельник "РИА Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию Луганской области сообщили, что в ночь на 4 декабря в оккупированном Луганске произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников.

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