ВСУ подтвердили, что атаковали нефтебазу в оккупированном Луганске
В Вооруженных силах Украины подтвердили, что нанесли удар 3 декабря по нефте-смазочным складам в Луганске, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ в соцсетях.
"Вчера 3 декабря 2023 года Силы обороны нанесли успешный огневой удар по нефте-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска".
Предыстория:
- В понедельник "РИА Новости" со ссылкой на оккупационную администрацию Луганской области сообщили, что в ночь на 4 декабря в оккупированном Луганске произошел пожар на нефтебазе в результате атаки беспилотников.