Экс-глава ЦРУ обвинил страны Запада в провале контрнаступления Украины

Генерал-майор армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус обвинил страны Запада в провале контрнаступления украинской армии из-за недостаточных поставок вооружений, сообщает Деловая столица.

Он назвал три ключевых ошибки западных союзников Украины со ссылкой на BILD.

По словам генерала, Украина "не смогла добиться прорыва, на который все надеялись", так как армия была недостаточно вооружена. Танки из США были доставлены слишком поздно из-за споров в Пентагоне. Истребители так и не были поставлены, а без них современное наступление невозможно.

"Наша военная доктрина гласит, что для прорыва обороны, которую мы видели на юге (Украины), необходимо преимущество в воздухе и многое другое" , — говорит экс-глава ЦРУ.

Петреус также раскритиковал НАТО за то, что там недооценили оборону России перед началом контрнаступления.

"Я не думаю, что кто-либо распознал глубину минных полей или оценил то, что Россия правильно выстроила оборону" , — пояснил он.

Также сыграла негативную роль слабая реакция на аннексию Крыма в 2014 году.

"Я думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин думал, что сможет уйти от ответственности за вторжение на Украину, в том, что мы не приняли достаточных мер после оккупации Крыма" , — сказал Петреус.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны не достигли желаемых результатов в наступлении.