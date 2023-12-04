Украина выполнила все меры для разблокирования границы с Польшей – замминистра

Украина выполнила меры для разблокирования границы с Польшей, о которых договаривались с Европейской комиссией и Варшавой, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача в эфире телемарафона.

Он рассказал, что в вопросе блокады границы уже есть сдвиг, поскольку был открыт пункт пропуска "Угринов - Долгобичув".

"Помимо этого, согласно последним договоренностям с Европейской комиссией и польским правительством, мы наработали ряд мер, которые должны были бы фактически удовлетворить протестующих и остановить протест. Фактически эти меры все выполнены" , - отметил Деркач.

Чиновник добавил, что Украина технически готова к открытию новых полос для пустых транспортных средств в системе "єЧерга", что было обещано ранее. Это возможно только в случае открытия границы.

О всех принятых мерах наша страна рассказала правительству Польши и Еврокомиссии.

По словам Деркача, сегодня было заседание Совета по вопросам транспорта, торговли и энергетики в Еврокомиссии, на котором, в частности, обсуждался вопрос блокады границы Польши с Украиной.

"Большинство государств ЕС выступили за поддержку Украины. Фактически каждая страна выступила с осуждением протестов, которые происходят на украинско-польском и украинско-словацком границах, что приводит к экономическому ущербу для всего ЕС и точно не помогает Украине выиграть войну. Поэтому были громкие заявления от некоторых стран ЕС и от ЕК о немедленных мерах для польского правительства" , - добавил он.

Блокада границы Украины с Польшей

Напомним, несколько недель назад польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной. Они фактически заблокировали границу - там пропускали по 1-2 грузовика в час.

Перевозчики требуют, чтобы Евросоюз вернул для украинских водителей систему разрешений.

Сегодня, 4 декабря, премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна будет требовать вернуть разрешения от ЕС для Украины.