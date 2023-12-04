Путин посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры

Российский диктатор Владимир Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию, где проведет переговоры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на помощника Путина Юрия Ушакова.

Ушаков рассказал, что это будет "рабочий визит", который предполагает переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии.

Перед этим Путин залетит в Эмираты, где также будет "рабочий визит".

Предыстория: