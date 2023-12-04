МИД Украины отреагировало на референдум в Венесуэле об аннексии части Гайаны

Украина подчеркивает необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН по вопросу проведения Венесуэлой референдума об аннексии части Гайаны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"1 декабря 2023 года Международный Суд ООН принял приказ о применении временных мер по делу об Арбитражном решении от 3 октября 1899 года ("Гаяна против Венесуэлы")" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо, а также обе стороны - воздержаться от любых действий, которые могут ухудшить или расширить спор, или усложнить его решение.

Позиция Украины

Украина подчеркивает необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН.

"Решение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН" , - сообщили в МИД.

Стороны спора должны придерживаться юридически обязательного приказа Международного Суда ООН о применении временных мер и не прибегать к односторонним действиям, которые могут ухудшить ситуацию.

Что этому предшествовало

На днях мы сообщали, что Бразилия в ответ на территориальные споры между своими соседями, Гайаной и Венесуэлой, "усилила оборонительные действия" вдоль своей северной границы.

Позже сообщалось, что Венесуэла готовилась провести референдум об аннексии части соседней Гайаны. ООН просила воздержаться от каких-либо действий, которые могут обострить конфликт.

Уже сегодня The New York Times сообщило, что 95% участников референдума поддержали аннексию региона Эссекибо в северо-восточной части Гайаны.