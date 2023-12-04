В Генштабе рассказали о ситуации на фронте к вечеру 4 декабря

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение, Россия нанесла 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершила 37 обстрелов с РСЗО, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генштаба ВСУ 4 декабря.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении, силы обороны в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области, отразили 8 атак врага, который при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Бахмутском направлении, силами обороны, в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области отбиты 9 атак противника.

На Авдеевском направлении, украинские воины, в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области отразили 15 атак врага, который безуспешно, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага, который в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, при поддержке авиации, совершил 14 безуспешных атак на позиции наших защитников.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Урожайное,

На Запорожском направлении, силы обороны в районе Роботиного Запорожской области отразили все атаки противника, пытавшегося восстановить утраченное положение.

"Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 7 артиллерийским средствам противника".