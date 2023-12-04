ЦАХАЛ заявил о ликвидации одного из командиров боевиков ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС Вессама Фархата, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ пишет в Telegram.

Представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские военные убили командира батальона ХАМАС "Шеджая" в результате авиаудара.

По данным ЦАХАЛ, Фархат ответственен за несколько нападений на мирных жителей и военнослужащих израильской армии, приведших к жертвам среди израильтян.

Фархат начал свое командование батальоном в 2010 году и командовал им, в частности, во время операции "Несокрушимая скала", тогда он приказал террористам атаковать солдат ЦАХАЛ в Шеджае, включая двойную атаку, в результате которой погибли шесть солдат армии Израиля.

Затем Фархат был одним из организаторов теракта 2002 года, в результате которого погибли пятеро израильских мирных жителей. Также он был одним из организаторов нападения с использованием противотанковых ракет на гражданский автобус в Нахаль-Оз в 2011 году, в результате которого погиб израильский ребенок.

Кроме того, по данным ЦАХАЛ, террорист участвовал в планировании резни 7 октября 2023, во время которой он приказал боевикам ХАМАС проникнуть в кибуц Нахаль-Оз и на пост ЦАХАЛ на территории Израиля.

В Армии обороны Израиля напомнили, что в 1995 году, когда Фархат собирался совершить теракт в Израиле, его задержали силы безопасности и арестовали в израильскую тюрьму на 10 лет. После возвращения в Газу он работал на производстве ракет для террористической организации ХАМАС.

"С начала войны ЦАХАЛ значительно ухудшил возможности батальона "Шеджая", включая уничтожение их старших командиров и нанесение ударов по террористической инфраструктуре и вооружению" , — подытожили в израильской армии.

Как сообщалось, израильские войска "в полной мере вернулись к боевым действиям" после того, как ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня