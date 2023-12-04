Бразилия пригласит Путина на саммит G20, где его могут арестовать по ордеру МУС

Президент Бразилии Лула да Силва, чья страна с 1 декабря взяла председательство в "Группе двадцати", заявил, что пригласит на саммит объединения российского президента Владимира Путина – хоть его там и могут арестовать по ордеру Международного уголовного суда, сообщает Европейская правда.

Об этом, со ссылкой на бразильскую газету O Globo, Силва заявил в понедельник в Берлине после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Бразильский президент подтвердил, что Путин получит приглашение на саммит G20, а уже решение, ехать или нет, будет принимать сам, учитывая "последствия".

"Я не тот, кто это решает, это решать суду, и президент (Бразилии. – Ред.) не оценивает решения суда, он их выполняет или нет... Если он (Путин. – Ред.) приедет, то знает, что произойдет", – добавил он.

Силва в то же время отступил от предыдущих слов, когда обещал, что Бразилия не арестует президента РФ, напомнив, что страна является подписантом Римского статута Международного уголовного суда и имеет "обязанности".

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с незаконным вывозом детей из Украины. Из-за этого он в конце концов не поехал на саммит БРИКС в Южной Африке, которая является подписантом Римского статуса.

На последний саммит G20 в Индии (которая не является участницей МУС) Путин также отправил не себя, а министра иностранных дел Сергея Лаврова.