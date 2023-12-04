Россияне запустили несколько групп ударных БпЛА на Харьковщину
Россияне вечером 4 декабря запустили несколько групп "Шахедов" в Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram, голова Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В 21:18 военные сообщили о группе ударных БпЛА в районе Чугуева Харьковской области. Ранее также сообщали об угрозе Шевченковскому и Балаклейскому районам Харьковской области.
Позже Синегубов сообщил о попадании в Харьковской области.
"Оккупанты наносят удары беспилотниками "Шахед". Под ударом - Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры. Возникли несколько пожаров, на данный момент - без пострадавших. Экстренные службы работают на местах.