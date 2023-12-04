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Россияне второй раз за вечер запустили ударные БпЛА, на этот раз с юга

Россияне второй раз за вечер запустили ударные БпЛА, на этот раз с юга
Фото: Минобороны

Россияне вечером 4 декабря второй раз запустили ударные БпЛА, сообщают об угрозе в южных областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram﻿﻿.

В 23:11 в ведомстве сообщили о движении ударных БпЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в Западном направлении. Ранее также сообщали о группе ударных БпЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области.

Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Что предшествовало:

  • Россияне вечером 4 декабря запускали несколько групп "Шахедов" в Харьковской области. Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры.

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