Россияне второй раз за вечер запустили ударные БпЛА, на этот раз с юга
Россияне вечером 4 декабря второй раз запустили ударные БпЛА, сообщают об угрозе в южных областях, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
В 23:11 в ведомстве сообщили о движении ударных БпЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в Западном направлении. Ранее также сообщали о группе ударных БпЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области.
Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Что предшествовало:
- Россияне вечером 4 декабря запускали несколько групп "Шахедов" в Харьковской области. Под ударом – Изюмский и Чугуевский районы. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры.