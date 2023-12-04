Россияне второй раз за вечер запустили ударные БпЛА, на этот раз с юга

Россияне вечером 4 декабря второй раз запустили ударные БпЛА, сообщают об угрозе в южных областях, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram﻿﻿.

В 23:11 в ведомстве сообщили о движении ударных БпЛА вдоль границы Николаевской и Одесской областей в Западном направлении. Ранее также сообщали о группе ударных БпЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области.

Воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Что предшествовало: