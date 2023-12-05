ISW: ВСУ атакуют под Авдеевкой, идут тяжелые бои у коксохима и в промзоне
Согласно проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные атакуют захватчиков к югу от Степного, возле коксохимического завода и промзоны продолжаются ожесточенные бои, сообщает Украинская правда.
В отчете говорится, что недавно украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 4 декабря, видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степного.
В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 4 декабря и достигли подтвержденного продвижения.
Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки.
Кроме того, дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного (5 км к северо-западу от Авдеевки).
Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты закрепили контроль над позициями в Степном и вокруг него, а один из этих блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 600 метров в лесополосе к юго-востоку от Степного.
Российские блогеры также утверждали, что тяжелые бои продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне (к юго-востоку от Авдеевки).
По данным россиян, на снимках якобы видно, что в Авдеевской промзоне действуют бойцы добровольческого танкового батальона имени Козьмы Минина, базирующегося в Нижнем Новгороде.
Тем временем украинский Генеральный штаб сообщил о неудачных российских наступательных операциях к востоку от Новокалиново (10 км к северо-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).
Ключевые выводы ISW за 4 декабря
- Россия продолжает считаться с экономическими последствиями дефицита рабочей силы, частично вызванного войной в Украине.
- Западные партнеры Украины продолжают оказывать Украине военную и экономическую поддержку.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил углубление белорусско-китайских отношений с президентом Китая Си Цзиньпином в 4 декабря.
- Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации от "Единой России", которую поддерживает Кремль, предложили законопроект о введении уголовного наказания за утечку персональных данных, что, вероятно, является частью постоянных усилий по контролю над российским информационным пространством в преддверии президентских выборов в марте 2024 года.
- Кремль, вероятно, продолжает попытки вмешаться в структуры власти в нескольких африканских странах, поскольку элементы "группы Вагнера" продолжают действовать в Центральноафриканской Республике.
- Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил 4 декабря гибель в Украине заместителя командующего 14-го армейского корпуса России генерал-майора Владимира Завадского.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, под Бахмутом, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, на границе Донецкой и Запорожской областей, а также на западе Запорожской области и продвинулись вперед на некоторых направлениях 4 декабря.
- Отдельные депутаты российской Думы, похоже, разошлись во мнениях относительно продления срочной службы в России.
- По сообщениям, глава администрации президента России по вопросам внутренней политики Андрей Ярин побывал на оккупированных территориях Украины в рамках усилий, направленных на легитимизацию российской власти на этих территориях в преддверии президентских выборов в России в марте 2024 года.