ISW: ВСУ атакуют под Авдеевкой, идут тяжелые бои у коксохима и в промзоне

Согласно проанализированным данным Института изучения войны (ISW), украинские военные атакуют захватчиков к югу от Степного, возле коксохимического завода и промзоны продолжаются ожесточенные бои, сообщает Украинская правда.

В отчете говорится, что недавно украинские войска провели контратаку под Авдеевкой и восстановили утраченные позиции по состоянию на 1 декабря.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 4 декабря, видно, что украинские силы атакуют российские позиции в лесополосе к югу от Степного.

В то же время российские войска продолжили наступательные операции на Авдеевском направлении 4 декабря и достигли подтвержденного продвижения.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в районе водохранилища к северу от Авдеевки.

Кроме того, дополнительные геолокационные снимки, опубликованные 4 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в пределах Степного (5 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что оккупанты закрепили контроль над позициями в Степном и вокруг него, а один из этих блогеров утверждал, что российские войска продвинулись на 600 метров в лесополосе к юго-востоку от Степного.

Российские блогеры также утверждали, что тяжелые бои продолжаются вблизи Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне (к юго-востоку от Авдеевки).

По данным россиян, на снимках якобы видно, что в Авдеевской промзоне действуют бойцы добровольческого танкового батальона имени Козьмы Минина, базирующегося в Нижнем Новгороде.

Тем временем украинский Генеральный штаб сообщил о неудачных российских наступательных операциях к востоку от Новокалиново (10 км к северо-западу от Авдеевки) и Новобахмутовки (10 км к северо-востоку от Авдеевки), а также вблизи самой Авдеевки, Степного, Северного (5 км к западу от Авдеевки) и Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).

Ключевые выводы ISW за 4 декабря