Зеленский выступит перед Сенатом США на закрытом брифинге

Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами на закрытом брифинге во вторник через защищенную видеоконференцию.﻿﻿ Об этом пишет The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера (демократа от штата Нью-Йорк), сообщает Украинская правда.

По данным издания, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимости очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате по переходу к законодательному механизму для предоставления чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 млрд долларов, который включает более 61 млрд долларов для Украины.

"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге" , – сказал Шумер.

Напомним, республиканцы в Конгрессе угрожали демократам заблокировать выделение помощи Украине, если не будет решения по безопасности американских границ.