Зеленский выступит перед Сенатом США на закрытом брифинге
Президент Украины Владимир Зеленский выступит перед сенаторами на закрытом брифинге во вторник через защищенную видеоконференцию. Об этом пишет The Hill со ссылкой на лидера большинства в Сенате Чака Шумера (демократа от штата Нью-Йорк), сообщает Украинская правда.
По данным издания, Зеленский проинформирует сенаторов о состоянии войны в Украине и необходимости очередного пакета военной помощи за день до запланированного голосования в Сенате по переходу к законодательному механизму для предоставления чрезвычайной внешней помощи на сумму 106 млрд долларов, который включает более 61 млрд долларов для Украины.
"Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами... в рамках нашего завтрашнего закрытого брифинга, чтобы мы могли услышать непосредственно от него, что именно стоит на кону этого голосования. Я прошу всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге", – сказал Шумер.
Напомним, республиканцы в Конгрессе угрожали демократам заблокировать выделение помощи Украине, если не будет решения по безопасности американских границ.