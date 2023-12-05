Оккупанты заявили о массированной атаке украинских беспилотников

Утром 5 декабря россияне заявили о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников над территорией РФ.﻿ Об этом заявили в минобороны России, сообщает Украинская правда.

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым" , – говорится в сообщении.

"5 декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации" , – добавили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве России позже заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили еще 4 украинских БпЛа и два перехватили над акваторией Азовского моря.