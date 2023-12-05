Курс валют НБУ на 5 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 4 декабря, вырос на 8 коп до 36.54 за 1 доллар.
Курс евро повысился на 6 коп до 39.71 за 1 евро.
Курс рубля упал на 2 коп до 4.02 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 46.31 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 41.91 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.538300
|EUR
|Евро
|39.713500
|RUB
|Рубль
|0.402120
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.312300
|CHF
|Швейцарский франк
|41.906500
|PLN
|Польский злотый
|9.149000