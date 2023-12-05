Курс валют НБУ на 5 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 5 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 4 декабря, вырос на 8 коп до 36.54 за 1 доллар.

Курс евро повысился на 6 коп до 39.71 за 1 евро.

Курс рубля упал на 2 коп до 4.02 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 46.31 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 41.91 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 2 коп до 9.15 за 1 польский злотый.