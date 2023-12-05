Боевики ударили ракетами по военной базе США в Сирии
Военную базу США в Сирии боевики атаковали 15 ракетами. Об этом заявило командование Вооруженных сил США (CENTCOM), сообщает Украинская правда.
По данным CENTCOM, боевики выпустили из Ирака пятнадцать 122-миллиметровых ракет по военной базе США Rumalyn Landing Zone в Сирии 3 декабря.
Американские военные отмечают, что пострадавших среди персонала и повреждений техники нет.
"Объединенная оперативная группа обнаружила исходную точку с помощью средств ISR и передала это место иракским силам безопасности, которые следовали туда и исследовали его. На месте размещался бензовоз, приспособленный для запуска до 20 ракет", – говорится в сообщении.