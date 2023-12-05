Ночная атака "Шахедов": сколько беспилотников уничтожило ПВО
В ночь на 5 декабря россияне снова атаковали ударными беспилотниками Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силам ПВО удалось сбить 10 "Шахедов".
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
"Шахеды" оккупанты запустили из двух направлений –Курская область и Приморско-Ахтарск (РФ). Всего было выпущено 17 беспилотников. Также россияне запустили 6 зенитных управляемых ракет С-300, которых направивили по гражданским объектам Донетчины и Херсонщины.
"В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины", – говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.