Ночная атака "Шахедов": сколько беспилотников уничтожило ПВО

В ночь на 5 декабря россияне снова атаковали ударными беспилотниками Shahed-136/131 и зенитными управляемыми ракетами С-300. Силам ПВО удалось сбить 10 "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"Шахеды" оккупанты запустили из двух направлений –Курская область и Приморско-Ахтарск (РФ). Всего было выпущено 17 беспилотников. Также россияне запустили 6 зенитных управляемых ракет С-300, которых направивили по гражданским объектам Донетчины и Херсонщины.

"В результате боевой работы уничтожено 10 ударных БПЛА в разных регионах Украины" , – говорится в сообщении. ﻿

К отражению воздушного нападения противника привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.