ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 военных РФ – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1030 военных РФ, а также уничтожили 7 танков, 26 артиллерийских систем, 15 беспилотников и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 333 840 (+1 030) человек,
- танков − 5 587 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 10 416 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 7 987 (+26) ед,
- РСЗО − 913 (+0) ед,
- средств ПВО − 605 (+3) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед,
- крылатых ракет − 1 570 (+1) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 483 (+32) ед,
- специальной техники – 1 148 (+7) ед.