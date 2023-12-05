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ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 военных РФ – Генштаб

ВСУ за сутки ликвидировали более 1000 военных РФ – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1030 военных РФ, а также уничтожили 7 танков, 26 артиллерийских систем, 15 беспилотников и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 333 840 (+1 030) человек,
  • танков − 5 587 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 416 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 7 987 (+26) ед,
  • РСЗО − 913 (+0) ед,
  • средств ПВО − 605 (+3) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6032 (+15) ед,
  • крылатых ракет − 1 570 (+1) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 483 (+32) ед,
  • специальной техники – 1 148 (+7) ед.

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