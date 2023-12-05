В ЕС считают неприемлемой отмену транспортного безвиза для Украины

В Еврокомиссии выступают за сохранение Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС, которое освобождает украинских водителей от необходимости получать разрешения на международные перевозки. Об этом по итогам Совета ЕС на уровне министров инфраструктуры и транспорта заявила профильная еврокомиссар Адина Велян, сообщает Радио Свобода.

"Этот пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией – несправедлив. А между тем на границе страдают люди, а наши внешние границы Евросоюза становятся заложниками. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, поскольку именно с этой целью мы отказались от разрешений. Разрешать операции под разными номерами и разным количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным" , - подчеркнула чиновник.

Велян также отметила, что Соглашение между ЕС и Украиной, действие которого продлено до июня 2024-го, оно настроено отстаивать, несмотря на требования польских протестующих.

"Я твердо решила защищать это соглашение, продолжать объяснять его преимущества как для европейского рынка, так и для Украины и Молдовы. Действительно надеюсь, что органы власти в государствах-членах и на передовой линии серьезно воспримут свою ответственность" , - отметила Велян.

В то же время еврокомиссар поддержала заседание совместного комитета, инициированное Польшей, в рамках которого можно обсудить проблемы, связанные с действием Соглашения, однако эти дискуссии Адина Велян считает уместными "после решения критической ситуации на границе", в затягивании которой вновь раскритиковали польские власти.

"Считаю неприемлемым, чтобы правительство умывало руки в Польше, говоря, что это что-то между местными властями и Еврокомиссией в конце концов и Украиной. Мы как центральная власть не имеем к этому отношения - у нас связаны руки. Я не считаю, что это приемлемое объяснение. С другой стороны, я принимаю во внимание тот факт, что в Польше состоялись выборы, она сейчас - в процессе формирования нового большинства, и я с нетерпением жду сотрудничество со следующим правительством, чтобы как можно скорее решить проблему" , - резюмировала еврокомиссар. .

Представитель польской Минифраструктуры по итогам заседания отметил, что Варшава все же надеется на поддержку Еврокомиссии в вопросе возвращения разрешений.

"Я очень доволен поддержкой Венгрии и Словакии. Не только за поддержку включения этого пункта в повестку дня, но и за выводы, которые мы сегодня высказали. И этот вывод – возвращение к разрешениям на дорогах".

Мы ожидаем, что Европейская комиссия в рамках Совместного комитета, который будет созван в соответствии со статьей 7 Соглашения (о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС – ред.), пересмотрит это соглашение... Мы приводим очень конкретные данные, указывающие на то, что благодаря этому соглашению, а также за счет снижения финансовой и юридической нагрузки украинские перевозчики, применяя недобросовестную конкуренцию, приобретают все больший объем транспортного рынка" , – отметил госсекретарь Мининфраструктуры Польши Рафаль Вебер.

Вебер настаивает, что проблема существует и со временем будет углубляться, а значит, ее "нельзя заметать под ковер", приводя статистику, по которой до введения "транспортного безвиза" польские компании осуществляли почти 40 процентов перевозок между Польшей и Украиной, а ныне - вчетверо меньше .

"Мы не прочь продолжать поддерживать Украину. Мы были лидером на этом фронте с самого начала. С 24 февраля прошлого года граждане Польши приняли миллионы беженцев под своей крышей, открыли свои сердца, открыли свои дома как часть солидарности и ответственности. Польское государство и местные органы самоуправления подошли к этой задаче.

С другой стороны, мы не можем допустить, чтобы все вспомогательные меры Европейской комиссии осуществлялись за счет польских компаний, в данном случае польских автомобильных перевозчиков. Отсюда наша четкая и однозначная позиция вернуться к оформлению разрешений на дорогах для путешествий между Украиной и отдельными странами ЕС" , – резюмировал Вебер.

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