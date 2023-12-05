В Сенате США планируют голосование за помощь Украине на этой неделе
Лидер сенатского большинства Чак Шумер назначил первое процедурное голосование по дополнительному пакету помощи на 106 миллиардов долларов, предложенного президентом Джо Байденом для Украины, Израиля, стран Индо-Тихоокеанского региона и для гуманитарных целей в Газе, сообщает Европейская правда.
Голосование по законопроекту должно состояться позже на этой неделе. По словам лидера сенатского большинства, его продвижение необходимо, поскольку в Украине заканчиваются ресурсы, необходимые для отражения агрессии РФ.
"Я призываю каждого сенатора подумать, где мы находимся в этот исторический момент. Национальная безопасность Америки стоит на кону во всем мире – в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе. Это может определить траекторию развития демократии на долгие годы. Мы переживаем исторический момент", – заявил Шумер в своем выступлении.
Впрочем, говорится в публикации The Hill, законопроект вряд ли преодолеет это начальное препятствие, ведь республиканцы заявили, что будут голосовать против его рассмотрения, если он не будет включать меры по безопасности границы США с Мексикой.
Сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.
"Республиканцы хотят, чтобы мы проглотили их самые сложные предложения, и не заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров и решить этот вопрос", – добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан призвал Конгресс поддержать запрос Белого дома на дополнительное финансирование для Украины, предостерегая, что отказ за него проголосовать поможет РФ.
В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.
Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.
На прошлой неделе он заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников. Между тем в Белом доме предупредили, что имеющиеся средства для помощи Украине закончатся до конца года.