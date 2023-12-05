Москва создала аналог СМЕРШа на оккупированных территориях Украины – СМИ

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики возобновили карательные отряды СМЕРШа - организации, которая боролась со шпионами на советских территориях во время Второй мировой войны. Об этом пишет Newsweek, сообщает РБК-Украина.

Отныне отряды оккупантов и коллаборантов будут заниматься поиском проукраински настроенного населения в оккупированных районах Херсонской и Запорожской, а также северных районах Донецкой и Луганской областей.

Издание отмечает, что несмотря на угрозу усиления террора и разоблачения, украинское подполье на временно оккупированных территориях активно и приносит россиянам хлопоты.

"Впрочем в официальных заявлениях и сообщениях пропагандистских медиа, СМЕРШ в 2023 году позиционируется как возвращение к давно забытым ценным традициям. Один из российских телеканалов даже нашел участницу одного из таких отрядов 1940-х годов. Она рассказала, как их учили обезвреживать ценные документы - разорвать на кусочки и, тщательно прожевав, проглотить" , - пишет Newsweek.

Организация СМЕРШ расшифровывается как "смерть шпионам". Она действовала на территории СССР с 1943 по 1946 годы и отличалась особой жестокостью обращения с подозреваемыми в шпионаже. Через пытки "смершевцев" прошли тысячи людей. Многие из них были убиты, в том числе и члены самой группировки, которых заподозрили в нелояльности к советскому режиму.