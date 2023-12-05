Украинские беспилотники пытались атаковать нефтебазу в Крыму – Telegram-каналы

Под утро 5 декабря на востоке оккупированного Крыма звучали взрывы: вероятно, два БПЛА атаковали нефтебазу в Феодосии – но были сбиты, сообщает Украинская правда.

По данным Telegram-канала Baza, беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Крыму. Попытка атаки произошла около 5-ти утра (4-х по Киеву). В сторону нефтебазы "Морской Нефтяной терминал" летело два беспилотника самолетного типа, но оккупанты их сбили.

Первый БПЛА детонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки, второй упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров. Никто не пострадал.

По утверждению Министерства обороны России, ночью и утром над акваторией Азовского моря и над Крымом был уничтожен в совокупности 41 украинский беспилотник.

Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщал о серии взрывов в Феодосии, а также взрывах в Старом Крыму и Керчи. Возможно, оккупанты сбивали воздушные цели. Крымский мост перекрывался ночью более чем на 4 часа.

По данным "Крымского ветра", с территории нефтебазы в Феодосии во время украинской атаки вел огонь ЗПРК "Панцирь-С1".

Кроме того, "Крымский ветер" писал о сведениях, что "в Керчи поплохело судостроительному заводу "Залив" имени Б.Е. Бутомы", но эта информация нуждается в проверке. На керченском СРЗ строят несколько военных кораблей. 4 ноября украинской ракетой там был уничтожен новый малый ракетный катер "Аскольд".