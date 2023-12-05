WSJ: Израиль хочет затопить тоннели ХАМАСа морской водой

Армия Израиля рассматривает идею затопления тоннелей террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа морской водой. Для осуществления задуманного ЦАХАЛ уже установил соответствующее оборудование.﻿ Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

В сообщении отмечается, что в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати - лагеря беженцев в городе Газа.

Данные насосы достаточно мощны, чтобы перекачивать в тоннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их за несколько недель.

Хотя Израиль еще окончательно не решил, будет ли реализовывать этот план, но уже предупредил об этом чиновников США.

Реакция в Соединенных Штатах была неоднозначной, пишет WSJ. Некоторые чиновники выражали обеспокоенность - в частности, относительно потенциального ущерба водоносному горизонту и почве анклава.