"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры во Львовской области – ОВА
Ночью 5 декабря три беспилотника-камикадзе Shahed атаковали объект инфраструктуры во Львовской области.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения", – говорится в сообщении.
По данным ОВА, жертв и пострадавших нет.
Также не зафиксированы повреждения систем жизнеобеспечения области