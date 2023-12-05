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"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры во Львовской области – ОВА

"Шахеды" атаковали объект инфраструктуры во Львовской области – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 5 декабря три беспилотника-камикадзе Shahed атаковали объект инфраструктуры во Львовской области.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, жертв и пострадавших нет.

Также не зафиксированы повреждения систем жизнеобеспечения области

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