Из-за блокады границы бюджет потерял 9,3 млрд грн в ноябре – Гетманцев

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 года потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.﻿ Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Если говорить о бюджете, то по результатам ноября мы можем четко определить, что бюджет потерял 9,3 млрд гривен от недопоступления таможенных платежей. Это огромные деньги, которые недополучила армия, которая воюет, которые нам нам сегодня нужны" , - сказал он.

Гетманцев также сообщил об уменьшении экспорта на 40% через соответствующие сухопутные пункты пропуска.

"На сегодняшний день мы имеем недовыполнение плана таможни на 19%. Это при том, что октябрь таможня перевыполнила. Поэтому крайне негативные последствия от указанной провокации" , - добавил он.

Глава комитета Рады также напомнил о заявлениях от перевозчиков "о потерях 400 млн евро только за первые две недели этой бессмысленной блокады".

Официальные данные Минфина

По данным Минфина, за ноябрь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 121,7 млрд. гривен. Среди них 30,8 млрд гривен - налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров и 2,2 млрд гривен - ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной таможенной службой составило 78,0% (-9,3 млрд гривен).