Авто с какими двигателями чаще покупали украинцы в ноябре
Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых машин.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%.
В то же время, на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов – до 18,5%.
Доля электромобилей осталась на прежнем уровне – 15%.
Сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5% – в ноябре таким авто принадлежало менее 1% рынка.
Лидерские позиции по сегментам
- Бензиновые авто – Renault Duster;
- Дизельные – Renault Duster;
- Гибридные – Nissan Qashqai;
- Электро – Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.