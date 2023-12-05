Авто с какими двигателями чаще покупали украинцы в ноябре

Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых машин.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%.

В то же время, на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов – до 18,5%.

Доля электромобилей осталась на прежнем уровне – 15%.

Сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5% – в ноябре таким авто принадлежало менее 1% рынка.

Лидерские позиции по сегментам