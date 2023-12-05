Финляндия начнет производить артиллерийские снаряды для Украины – Минобороны

Финляндия в ближайшее время начнет производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Европейская правда.

"Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет в дальнейшем увеличивать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. Это решение будет принято очень скоро" , – сказал финский министр.

По его словам, решение о начале производства, вероятно, примут до Рождества.