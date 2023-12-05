Госдеп: Итоги контрнаступления ВСУ не повлияют на уровень помощи от США

Итоги контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или количество поддержки Соединенными Штатами Украины. Не исключено, что пакет помощи одобрят в ближайшее время.﻿ Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.

"Что мы знаем на данный момент? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе" , - сказал он.

По его словам, двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США.

"Президент Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине" , - добавил Сайзек.