Госдеп: Итоги контрнаступления ВСУ не повлияют на уровень помощи от США
Итоги контрнаступления ВСУ не должны влиять на уровень или количество поддержки Соединенными Штатами Украины. Не исключено, что пакет помощи одобрят в ближайшее время. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Дэниел Сайзек, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
"Что мы знаем на данный момент? Президент Байден направил Конгрессу США запрос на 61 миллиард дополнительной военной помощи Украине, и этот вопрос обсуждается именно сейчас в Конгрессе", - сказал он.
По его словам, двухпартийная поддержка Украины сохраняется в Конгрессе США.
"Президент Байден интенсивно работает с республиканцами и демократами в Конгрессе по этому вопросу. И администрация президента Байдена ожидает, что Конгресс одобрит новый пакет помощи Украине", - добавил Сайзек.
Отвечая на вопрос, есть ли шансы, что помощь одобрят в этом году, официальный представитель Госдепартамента США сказал:
"Невозможно точно предсказать будущее, но президент Байден запрашивает эту помощь сейчас, именно сейчас. И да, возможно, что это случится в ближайшем будущем".