Президент Ирана посетит Россию и встретится с Путиным – СМИ

Президент Ирана Эбрагим Раиси планирует прибыть вместе с делегацией в Москву в четверг утром, сообщает Украинская правда.

По информации иранского агентства Tasnim, Раиси поедет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина.

Президент Ирана планирует провести "консультации по двусторонним вопросам, включая экономические отношения, а также региональные и международные вопросы, особенно вопрос Палестины и события в Газе".

Как отмечает издание, это уже второй визит Раиси в Россию.