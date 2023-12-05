Продолжаются ожесточенные бои за Степное возле Авдеевки – Барабаш

По всей линии фронта вокруг Авдеевки продолжаются бои, особое внимание российские военные уделяют Степному, что северо-западнее Авдеевки. Они хотят захватить его, чтобы перерезать логистику ВСУ, но населенный пункт остается под контролем ВСУ. Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, сообщает Радио Свобода.

"Понятно, почему они это делают, почему для них очень важна Степное. Хотят перерезать они логистику. Это ближайшее направление для того, чтобы перерезать нам один-единственный путь. Очень жестокие бои продолжаются на Степном. Сказать, что они его контролируют, это будет полная неправда. Буквально вчера-позавчера были такие серьезные стабилизационные действия с нашей стороны. Сейчас врага в Степном нет. Сейчас полностью Степное контролируется Вооруженными силами Украины" , - сказал Барабаш.

Также, по словам главы городской военной администрации, российские военные продолжают штурмовать Авдеевский коксохимический завод. Но на самое предприятие им ни разу не удалось зайти.

"Несмотря на погоду, почти круглосуточно враг пытается проводить свои штурмовые действия разным количеством групп, разным количеством состава этих групп в направлении Авдеевского коксохимзавода. Иногда действительно они доходят даже до забора Авдеевского коксохимзавода.