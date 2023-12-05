Цукерберг возобновил продажу акций Meta почти на $185 млн

Основатель и СЕО корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг начал продажу акций компании впервые за два года после того, как гигант социальных сетей быстро возобновился после бурного 2022 года.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Траст соучредителя Meta, а также организации для его благотворительных и политических пожертвований продали около 682 тысячи акций на сумму почти 185 млн долл. в ноябре.

Это первый случай, когда компании, управляющие состоянием Цукерберга, продали акции с ноября 2021 года.

Meta выросла на 172% в этом году к концу ноября, превзойдя все крупные технологические компании США, кроме Nvidia Corp. Это помогает максимизировать доходы от деятельности Цукерберга вне Meta, которая включает венчурный капитал, научные исследования и инвестиции.

В последнее десятилетие Цукерберг регулярно разгружал пакеты акций Meta, но не продал ни одной акции в 2022 году, когда катастрофические квартальные результаты привели к одному из крупнейших однодневных падений акций и худшим годовым показателям Meta с момента ее первоначального размещения акций в 2012 году.

Сейчас акции Meta приближаются к рекордным значениям, установленным в 2021 году, когда Цукерберг и его благотворительный фонд Chan Zuckerberg Initiative продали акции компании Menlo Park, Калифорния, на сумму свыше 1 млрд долл.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, основатель Facebook все еще владеет примерно 13% Meta, что составляет почти все его состояние в 117,7 млрд долл.