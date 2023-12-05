США предоставят Украине 20 тысяч тонн металла для защиты энергообъектов

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики от атак РФ. Об этом заявило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Агентство отмечает, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях, а бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго" возводятся с марта 2023 года, говорится в сообщении.

Уточняют, что решение о защите энергетических объектов было принято правительством и Генеральным штабом ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.