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США предоставят Украине 20 тысяч тонн металла для защиты энергообъектов

США предоставят Украине 20 тысяч тонн металла для защиты энергообъектов
Фото: Рixabay

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 20 тысяч тонн металла для строительства сооружений второго уровня защиты объектов энергетики от атак РФ. Об этом заявило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, проект по обеспечению строительства металлом реализует компания Tetra Tech ES, которая является подрядчиком USAID в рамках подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Агентство отмечает, что компания закупает металл у украинского производителя, после чего его транспортируют на строительство, где уже применяется первая партия.

Всего ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях, а бетонные конструкции вокруг основной сети "Укрэнерго" возводятся с марта 2023 года, говорится в сообщении.

Уточняют, что решение о защите энергетических объектов было принято правительством и Генеральным штабом ВСУ, тогда как Агентство работает совместно с НЭК "Укрэнерго", которое формирует задание на проектирование и строительство.

"Во время проектирования используются исходные данные от Генштаба, руководство для инженерных войск и международные нормативные документы, полученные от специализированных специалистов во время прохождения обучения в Великобритании по нормативам и стандартам Великобритании и США", – уверяет Агентство.

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