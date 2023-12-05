В РФ почти вдвое возросло количество военных, стремящихся дезертировать – СМИ

В России осенью 2023 года число запросов на помощь для дезертирства из армии возросло на 89% по сравнению с летом. Эти данные организации "Идите по лесу", которая помогает россиянам избежать участия в войне в Украине, приводит издание The Moscow Times. Рост количества случаев дезертирства фиксирует также директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко, сообщает Радио Свобода.

Военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам "Идите лесом". За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь – август. С апреля 2023 года юристы и волонтеры организации проконсультировали более тысячи военнослужащих, пытавшихся дезертировать.

По словам главы проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство после того, как ранится и попадает в госпиталы.

Один из дезертиров рассказал в разговоре с журналистом The Moscow Times, что решил бежать из армии во время отпуска после второго тяжелого ранения. Правозащитники помогли ему уехать из России.

Директор правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергей Кривенко добавляет, что военнослужащие видят, что ротации нет, и даже тяжело раненых после госпиталя снова отправляют на фронт.

По словам Кривенко, на побег из части решаются немногие желающие, поскольку дезертиров ловят, отправляют на полевую гауптвахту, а затем на фронт – до суда часто дело не доходит.

Свердлин отмечает, что иногда волонтеры помогали людям дезертировать из прифронтовой зоны, однако такие случаи крайне редки. Находящиеся на фронте часто не имеют связи и не всегда имеют документы — вопреки правилам, командиры забирают паспорта и военные билеты и выдают обратно, только когда военнослужащий отправляется в отпуск или попадает в госпиталь.

Адвокат Максим Гребенюк говорит, что в его практике дезертиры часто получают условные сроки, что не избавляет их от отправки на войну.

По данным "Медиазоны", с начала мобилизации в России в сентябре 2022 года в военные суды поступило более четырех тысяч дел о самовольном уходе с места службы, в 3470 делах вынесены приговоры, в большинстве случаев дезертиры получили условные сроки.

Украинский проект "Хочу жить" утверждает, что через год после начала мобилизации в России получил более 22 тысяч заявок от российских солдат о сдаче в плен. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по этой программе. Проверить эти данные невозможно.