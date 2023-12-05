Британская разведка: Войска РФ контролируют большую часть Марьинки
Разведка Великобритании отмечает, что российские оккупационные войска в течение последних недель медленно продвигаются сквозь руины города Марьинка Донецкой области. Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 5 декабря, сообщает Европейская правда.
В ведомстве утверждают, что оккупационная армия РФ сейчас контролирует большую часть застройки, под контролем украинских сил остаются небольшие территории на западной окраине Марьинки.
Разведка напоминает, что Марьинка была прифронтовым городом с 2014 года, до российского вторжения в Украину там проживали 9 тысяч человек.
Сейчас город разрушен до основания, о чем свидетельствуют кадры съемки с дронов, подчеркнули в ведомстве.
Нынешние российские операции против Марьинки являются частью осеннего наступления оккупантов, приоритетом которого является расширение контроля над остальной территорией Донецкой области.
В разведке отмечают, это остается одной из целей Кремля в войне против Украины.