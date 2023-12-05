США предложили план управления Газой после войны – Politico

Чиновники администрации президента США Джо Байдена разработали многоэтапный план, который предполагает, что обновленная администрация Палестинской автономии в конечном итоге получит контроль над Сектором Газа после войны.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечает издание, это несовершенное решение, но американские официальные лица рассматривают его как лучший из плохих вариантов.

Хотя госсекретарь Энтони Блинкен и другие представители администрации публично заявили, что Палестинская администрация должна управлять Сектором Газа они, они не раскрыли подробностей того, как это будет работать.

Но они уже столкнулись с сопротивлением со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который фактически исключил будущую роль администрации Палестинской автономии в секторе Газа. Израильские официальные лица по большей части не желают обсуждать что-либо помимо нынешней войны, которая была спровоцирована жестоким нападением ХАМАС 7 октября, в результате которого погибло около 1200 израильтян.

Тем не менее, американские стратеги, разрабатывающие эти планы, продолжают возвращаться к администрации Палестинской автономии, которая управляет частями Западного берега, но уже давно обвиняется в коррупции и неэффективности. По их словам, это самый реальный вариант.

"Мы застряли. Существует сильное политическое предпочтение, чтобы Палестинская администрация играла руководящую роль в Секторе Газа, но у нее есть серьезные проблемы с легитимностью и возможностями" , - сказал представитель Госдепартамента.

План США

Широкая концепция заключается в многоэтапной реконструкции Газы после того, как закончатся тяжелые бои между израильскими войсками и боевиками ХАМАС. Международные силы потребуются для стабилизации региона сразу после этого, после чего в долгосрочной перспективе к власти придет обновленная Палестинская администрация.

Ключевые части плана включают увеличение помощи, связанной с безопасностью, от США.

"В конечном итоге мы хотим иметь палестинскую структуру безопасности в постконфликтном Секторе Газа" , - заявил высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Чиновники подчеркнули, что выдвигаемые идеи только зарождаются и зависят от многих непредсказуемых переменных. Официальные лица США ожидают, что тяжелые бои продлятся как минимум еще несколько недель.

Препятствия для стратегии

Как отмечает Politico, любая стратегия, выдвинутая Соединенными Штатами, столкнется с многочисленными препятствиями, включая израильский скептицизм и разочарование арабов, хотя региональные игроки и аналитики в целом согласны с тем, что Вашингтону придется играть решающую роль на послевоенном этапе.

Возможно, самой сложной задачей на данный момент является выяснение того, кто будет играть роль в стабилизации Газы на промежуточном этапе после боевых действий.

Хотя арабские страны, похоже, колеблются или совершенно не желают предоставлять войска в Газу, некоторые из них оказались более открытыми к этой идее, сказал анонимный источник. Администрация Байдена исключила отправку американских войск. Одна из идей, о которой говорили, - это попросить Объединенные Арабские Эмираты помочь восстановить медицинские учреждения или обучить государственных служащих.

По словам другого представителя США, Организация Объединенных Наций могла бы сыграть свою роль в Газе на послевоенном этапе, по крайней мере, на гуманитарном фронте. Однако израильское правительство не является поклонником ООН, считая ее предвзятой по отношению к израильтянам.

Соседний Египет, вероятно, будет играть важную роль в послевоенной Газе. Предложение президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси о демилитаризации будущего палестинского государства с временным присутствием международных сил безопасности нашло широкое распространение в кругах администрации Байдена.

"Большим неизвестным является то, что именно останется от ХАМАСа в секторе Газа" , - сказал высокопоставленный представитель администрации Байдена.

Даже если численность группировки невелика, ее доступ к оружию может кардинально изменить расчеты стран, рассматривающих возможность отправки войск.

Единственное, что Соединенные Штаты надеются увидеть, - это более четкое осуждение ХАМАС со стороны арабских правителей, многие из которых в частном порядке осуждают исламистскую боевую группировку, которую они рассматривают как потенциальную угрозу своим собственным правительствам. ХАМАС забрал контроль над Сектором Газа у Палестинской автономии более 15 лет назад.