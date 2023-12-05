В Конгрессе объяснили, почему связали поддержку Украины с границей США

Выделение дополнительной помощи Украине поддерживает большинство Конгресса США в обеих палатах, как республиканцы, так и демократы, утверждают законодатели. В настоящее время основные споры состоят в формате вынесения этого законопроекта на голосование, сообщает Голос Америки.

Демократы требуют голосовать за все пакет: финансирование помощи Украине, Израилю, Тайваню вместе с усилением охраны границы США с Мексикой. В то же время республиканцы призывают рассматривать каждый законопроект отдельно, а помощь Украине совместить с вопросами границы США и усилением миграционного законодательства.

Большинство законодателей от обеих партий утверждают, что это способ давления на Администрацию Байдена, чтобы последняя уделила больше внимания миграционному кризису.

"Здесь нет ничего удивительного, что для согласования определенного законопроекта его присоединяют к другому. И эти документы могут быть не связаны между собой. Это один из способов влияния политических партий друг на друга для достижения целей. И, честно говоря, я считаю, что нам нужно улучшить безопасность нашей границы. У нас более 200 тысяч нелегалов только за последний год" , - объясняет конгрессмен-демократ от штата Калифорния Джим Коста.

Соглашается с демократом и его политический оппонент конгрессмен-республиканец от штата Нью-Джерси Крис Смит. "Это один из способов заставить администрацию Байдена наконец-то сосредоточиться на нашей границе, чего они не делают" , - считает он.

Кроме того, по словам Смита, администрация Байдена не предоставила четких объяснений Конгрессу, имеет ли нынешняя задержка с помощью Украины критическое влияние на поле боя уже сейчас.

"И, откровенно говоря, Конгрессу не объяснили, находится ли Украина в реальной угрозе прямо сейчас. Да, она может действительно быть под угрозой через месяцы. И конечно, чем быстрее мы восстановим поток помощи, - потому что вооружение не поступает мгновенно, - тем лучше. И если эти два законопроекта разделят, это тоже нормально. Но мне не нравится упрямство нашей администрации, которая не хочет гарантировать безопасность нашей собственной границы. Так что мы таким образом пытаемся привлечь их внимание" , - отвечает Смит на вопрос Голоса Америки.

Брэд Шнайдер, конгрессмен-демократ от штата Иллинойс утверждает, что эти два законопроекта связаны единственной целью – защитить суверенитет и границы обоих государств.