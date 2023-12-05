Финские компании подозревают в отправке в РФ почти 3500 дронов – СМИ

Две компании из Финляндии подозревают в отправке в Россию продукции, которая может попадать под санкции ЕС, в частности дронов. Об этом свидетельствуют данные финской таможни, сообщает Европейская правда.

По данным ведомства, компании могли экспортировать в соседнюю страну товаров на сумму более трех миллионов евро. В частности, речь идет о 3500 дронов.

Финские таможенники отмечают, что, согласно таможенным декларациям, грузы направлялись в другую страну, но есть подозрения, что они попали в Россию.

Также в ведомстве подозревают, что за компаниями стоит один человек. По этому делу шесть подозреваемых.

По сообщению таможни, дело, которое расследуется по факту нарушения таможенных правил при отягчающих обстоятельствах и экспорте военного оборудования, будет передано в суд уже в этом месяце.