Макрон встретится с Орбаном для компромисса по переговорам ЕС с Украиной – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил венгерского премьера Виктора Орбана на встречу в Париже в конце этой недели для поиска компромисса по поводу начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. Об этом стало известно изданию Politico, сообщает Европейская правда.

Как сообщил источник в Париже, у французского президента считают, что венгерского лидера все еще можно убедить поддержать вступление Украины в ЕС.

По словам чиновника, Орбан "повысил ставки", чтобы получить больше денег от ЕС.

"Это сугубо тактический момент... поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения" , – отметил собеседник издания.

Дипломат из другой страны ЕС назвал угрозы Орбана политическим спектаклем и пытался противостоять впечатлению, что венгерский премьер диктует повестку дня другим 26 странам, говоря: "Еще один день, еще одно письмо из Будапешта. Что нового?"

Однако еще один высокопоставленный дипломат из третьей страны ЕС сказал, что Орбан становится все более неуступчивым. Представитель ЕС в Брюсселе также сказал, что на этот раз Орбан, кажется, действительно дает понять, что не отступит от своей позиции по вступлению Украины, даже если получит больше средств от ЕС.

Следует отметить, что во время одной из прошлых встреч Макрона и Орбана этой весной лидеры говорили о пересмотре участия России в проекте расширения АЭС "Пакш II". В частности, речь шла об увеличении роли Франции.