Словения предоставит Украине 1,5 миллиона евро на разминирование

Словения предоставит 1,5 миллиона евро Украине на гуманитарное разминирование.﻿ Об этом заявили в украинском Минэкономики, сообщает Экономическая правда.

Соответствующее соглашение подписали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Словения Андрей Таран и вице-премьер-министр, Министр иностранных и европейских дел Республики Словения Таня Файон.

По условиям Соглашения средства будут предоставлены до конца этого года на безвозвратной основе.

"1,5 миллиона евро, которые Украина невероятно благодарна получить сегодня от народа Словении, помогут обеспечить саперов ГСЧС и ГССТ необходимой индивидуальной защитой, оборудованием и техникой для разминирования. Эти средства помогут ускорить очистку территории нашей страны от взрывчатки и сохранят жизнь и здоровье многих украинцев" , - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Она выразила благодарность Словении за участие в отраслевой рабочей группе по координации усилий доноров.

Как подчеркнула министр, Украина стремится в тесном сотрудничестве и диалоге с партнерами разработать долгосрочные решения и положить начало проектам, которые не только удовлетворят насущные потребности, но и заложат основу для длительного сотрудничества в этой сфере.

На сегодняшний день Украина является самой заминированной страной мира. Потенциально опасной считается почти треть территории нашего государства – около 174 тысячи квадратных километров.

Правительство Украины ставит своей целью вернуть в хозяйственную эксплуатацию в течение 10 лет 80% этих территорий.