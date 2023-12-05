На польской границе более 3000 грузовиков в очередях – пограничники

В Государственной пограничной службе заявили, что из-за блокирования границы на территории Польши в очередях находятся около 3100 грузовиков, сообщает Радио Свобода.

"По состоянию на утро сегодня на территории Польши в направлении Украины на всех четырех направлениях в очередях находятся около 3100 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Шегини" - около 1100 грузовиков, также напротив пункта "Рава-Русская" - где-то 850" , - сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинские пограничники фиксируют определенное движение грузовиков через границу с Польшей, но той интенсивности, которая была до 6 ноября – начала блокады, сейчас нет.

"Например, на пункте пропуска "Ягодин", когда раньше границу на этом направлении в обе стороны пересекали 1200-1300 грузовиков, то за минувшие сутки их было около 140. Более или менее интенсивное движение фиксируется на пункте пропуска "Краковец" , - добавил Демченко.

Он отметил, что из-за ситуации на границе с Польшей водители ищут альтернативные пути – через Словакию или Венгрию.

В то же время в ГНСУ не исключают, что словацкие перевозчики снова возобновят блокировку пункта пропуска на границе с Украиной. По состоянию на утро 5 декабря в направлении Украины на территории Словакии возле пункта пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" находилось более 600 грузовых транспортных средств, а до 6 ноября в этом направлении очередей не было.

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