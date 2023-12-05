В МИД Венгрии заявили, что Украина отменила запланированные переговоры

Правительство Украины инициировало переговоры с венгерскими коллегами накануне саммита ЕС, но отложило общение с Будапештом до окончательного согласования изменений в законы о правах меньшинств, сообщает Европейская правда.

Об отмененных переговорах главы МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил в своем Instagram.

"Мы готовы к переговорам с Украиной на высоком (политическом) уровне... но не видим готовности с другой стороны" , – заявил он.

Сийярто сообщил, что в пятницу получил запрос на телефонный разговор "с вице-премьером Украины" (не уточняя имени). "Я сказал, что буду очень рад поговорить, и было назначено время, но разговор был отменен" , – утверждает Сийярто.

Также, по словам министра, был разговор о его встрече с главой Офиса президента Украины (эту должность занимает Андрей Ермак), и "это также было отменено".

Как стало известно изданию, Киев действительно инициировал по крайней мере один из упомянутых министром разговоров, но он был отложен. Украинская сторона утверждает, что по-прежнему заинтересована в переговорах и не стремится к их отмене – но просит перенести переговоры на начало следующей недели из-за последних согласований решения по законодательству о правах меньшинств.

Вице-премьер Ольга Стефанишина, ответственная за вопросы европейской и евроатлантической интеграции, признала, что это она инициировала переговоры с Сийярто, поскольку "хотела его проинформировать о законе о нацменьшинствах".

Провести переговоры в плановое время не удалось из-за того, что согласование законопроекта затянулось – как известно, сейчас правительство и политические силы в ВР договариваются о финальном тексте того проекта, который должен быть внесен на замену предыдущему правительственному. Без этого согласования Стефанишина не могла сообщить венгерскому министру о детальных формулировках.