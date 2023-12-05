РФ вернет еще шестерых депортированных украинских детей при посредничестве Катара – WP

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер заявил, что Россия согласилась освободить еще шестерых депортированных украинских детей, чтобі они воссоединились со своими семьями в Украине при посредничестве Катара.﻿﻿ Об этом пишет The Washington Post, сообщает Украинская правда.

Сообщается, что освобождение украинских детей должно состояться во вторник 5 декабря. По данным издания, несколько украинских детей уже встретились с катарскими дипломатами в посольстве Катара в Москве.

По словам неназванного чиновника, группа из шести детей должна выехать из Москвы и направиться через Беларусь в Украину.

Один из чиновников на условиях анонимности сообщил, что мать одного 11-летнего мальчика - военнослужащий и находится в российском плену.

"Его отец умер около десяти лет назад, и теперь он останется с тетей по матери. До этого времени он жил с родственниками в оккупированной Россией Донецкой области" , - добавил сказал чиновник.

Группу составляют дети от 8 до 15 лет.

"Развивая импульс последних недель, Катар продолжает играть роль посредника между украинским и российским правительствами, успешно способствуя воссоединению еще шестерых украинских детей с их семьями накануне праздничных дней" , - отметил Аль-Хатер.

Перед этим в Украину с помощью Катара вернулся депортированный из Мариуполя в РФ юноша Богдан Ермохин, который получил в России повестку.