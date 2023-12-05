ГБР расследует заграничные командировки нардепа Борта, избранного от ОПЗЖ

Государственное бюро расследований расследует возможную подделку документов для выезда за границу народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ Виталием Бортом, сообщает Украинская правда.

"Установлено, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной Рады дважды ездил в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 03 по 05 июля 2023 года.

В то же время после истечения сроков командировки, он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей. В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, Соединенные Штаты Америки, Австрийскую Республику, Федеративную Республику Германия, Итальянскую Республику, Французскую Республику" , – говорится в сообщении.

ГБР и прокуратура не называют имя депутата. По данным издания, речь идет о Виталии Борте.

Офис генпрокурора сообщает, что еще 27 октября были внесены сведения в ЕРДР и начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога народным депутатом (ч. 1 ст. 366 УК Украины) на основании материалов, собранных ГБР.

ГБР уточняет, что проверяется информация о внесении нардепом в документы о командировке ложных сведений о сроке, цели и странах командировки.

Напомним, журналисты "Схем" опубликовал расследование, в котором отмечалось, что Виталий Борт в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки, но оба раза не возвращался вовремя.