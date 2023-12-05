Глава МИД Словакии о вступлении Украины в ЕС: Пока не могу это представить

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорит, что не может "представить при нынешних обстоятельствах" членство Украины в ЕС. Об этом словацкий министр сказал в интервью изданию Štandard, сообщает Европейская правда.

Бланар считает, что до членства Украины в Евросоюзе "еще очень-очень далеко".

"Это очень серьезный вопрос. Но при нынешних обстоятельствах я не могу себе этого представить. Мне самому интересно, как, например, Урсула фон дер Ляйен будет обосновывать предложение о членстве или открытии переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе и отвечать на вопрос, как мы можем начинать переговоры со страной, которая находится в состоянии военного конфликта" , – отметил глава словацкого МИД.

Он считает, что для Украины должна быть перспектива членства в будущем, "но с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства, таких как Молдова и Грузия, или Западных Балкан".

Бланар добавил, что Словакия готова поддержать Украину на пути в ЕС, но "вы должны соответствовать полностью всем критериям".

Комментируя заявление словацкого премьера Роберта Фицо о "тотально коррумпированной Украине", Бланар сказал, что "это не просто слова".