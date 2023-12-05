Украина ожидает от польского правительства возобновления переговоров с перевозчиками

После того, как в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" на украинско-польской границе начали пропускать пустые грузовики, в Киеве ожидают, что польские власти возобновят переговоры с польскими перевозчиками, чтобы те прекратили блокаду. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Радио Свобода.

"На сегодняшний день все требования протестующих, которые касались других вопросов, кроме разрешений, фактически мы выполнили. Мы запустили вчера пункт пропуска "Угринов – Долгобычув" вместе с польской стороной. Там уже проезжают грузовики пустые. И это движение достаточно активно. Это точно снимет какую-то часть очереди перед границей.

Кроме того, мы технически отработали все вопросы, касающиеся отдельных полос для пустых транспортных средств в системе "Электронная очередь". Поэтому мы фактически ждем от польского министерства инфраструктуры и коллег из польского правительства, чтобы они возобновили переговоры с протестующими" , – говорит Деркач.

По словам заместителя министра инфраструктуры, польские власти декларируют, что не поддерживают перевозчиков относительно блокады, но не принимают реальные меры, чтобы эту блокаду прекратить.

"Польское правительство говорит, что это фактически вопросы, касающиеся исключительно местных властей. Местные власти говорят – у нас есть законное право на протест, и мы его не можем ограничивать. То есть, это такая патовая ситуация, когда двое субъектов – и правительство, и местные власти – друг на друга показывают пальцем и говорят "ну, мы ничего не можем сделать". Хотя в двух предыдущих случаях, когда были забастовки, мы видели, что ситуация решалась решением правительства или местных властей об отмене разрешения на забастовку" , – говорит Деркач.

Замминистра инфраструктуры добавил, что Украина готова возобновлять нормальную работу пограничных пунктов пропуска.

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