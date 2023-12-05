Страны Балтии выразили Польше демарш из-за ситуации с Украиной

Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Брити Кикас, в Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено ближайшим иногда в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией" , - рассказала Кикас.

Отметим, что в дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.

По словам пресс-секретаря МИД, Эстония продолжит свои усилия по поиску решения с новым польским правительством.

"У министра иностранных дел Маргуса Цахкны состоялась беседа с бывшим министром иностранных дел Польши Йоханнесом Рау. Кроме того, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин, где этот вопрос будут обязательно обсуждаться" , – отметила Кикас.

Представительница эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался и на встрече Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник, 4 декабря.