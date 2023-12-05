До конца войны у нардепов не будет отпусков и каникул – Вениславский
Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверяет, что отпуска и каникулы для народных депутатов до завершения действия режима военного положения в Украине не предусмотрены, сообщает Украинская правда.
"С первых дней войны - 24 февраля 2022 года - Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть, никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет", – заявил он.
"Есть нормы Конституции, которые требуют закрывать и открывать очередную сессию - в первый вторник сентября и первый вторник февраля, мы это делаем. А отпусков, перерывов, каникул в работе Верховной Рады не предусматривается до завершения действия правового режима военного положения", – добавил депутат.