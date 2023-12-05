До конца войны у нардепов не будет отпусков и каникул – Вениславский

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский уверяет, что отпуска и каникулы для народных депутатов до завершения действия режима военного положения в Украине не предусмотрены, сообщает Украинская правда.

"С первых дней войны - 24 февраля 2022 года - Верховная Рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть, никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет" , – заявил он.