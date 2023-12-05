Мишель сократит визит в Китай из-за ситуации с помощью Украине – СМИ

Президент Европейского совета Шарль Мишель сократит свой визит в Пекин на фоне рисков, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может сорвать саммит лидеров ЕС в середине декабря из-за украинского вопроса. Об этом изданию Politico рассказал официальный представитель ЕС, сообщает Европейская правда.

Мишель, который едет в Китай на первый с 2019 года личный саммит ЕС-Китай, "вернется в Брюссель, чтобы продолжить обсуждение с лидерами относительно дальнейших действий", сказал чиновник.

Мишель вернется из столицы Китая раньше – после первого дня встреч в четверг. Частично это произойдет из-за того, что у него нет защищенной телефонной линии в Пекине, чтобы проводить переговоры с лидерами ЕС без прослушивания со стороны Китая, отметил официальный представитель.

Мишель встречался с Орбаном в Будапеште на прошлой неделе, пытаясь сгладить напряженность накануне саммита лидеров ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также пригласил Орбана встретиться с ним в Париже в конце этой недели, чтобы попытаться достичь компромисса, сообщил Politico другой чиновник.