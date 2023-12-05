В ВСУ опровергли заявления оккупантов о "полном контроле" над Марьинкой

Российская военная пропаганда с первого дня зимы утверждает, что Марьинка "перешла под полный контроль" оккупационных войск. Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг это и добавил, что там продолжаются "кровопролитные бои", сообщает Лига.net.

1 декабря Z-каналы врага отчитались о "полном переходе Марьинки" под контроль ВС РФ.

Впоследствии об этом "официально" заявило Минобороны страны-агрессора.

По словам Штупуна, "оборонное ведомство России всегда отличалось лживыми и слишком положительными для россиян заявлениями", и в ситуации с Марьинкой так же.

"Там продолжаются жесткие и кровопролитные бои, враг не взял Марьинку, как он заявляет. Конечно, до конца года они поставили перед собой цель взять Марьинку и Авдеевку. Этого не выйдет и ни на что больше враг в принципе не способен" , – заявил он.

Также россияне в течение недели "разгоняют" о продвижении оккупационных войск на территорию Авдеевского коксохима. 47 бригада, воюющая на этом направлении, опровергла это.